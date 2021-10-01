القوى العاملة تحذر من التأشيرات المزيفة للعمل في قطر والإمارات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بدولة قطر، ينفي نشر إعلانات فرص العمل لمهن مختلفة بدولة قطر، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي خالد فتحي الديهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر، أكد على أن دولة قطر لا تصدر تأشيرات عمل للعمالة المصرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تم رصد صورة لتأشيرة عمل «مزيفة» مدون بها اسم أحد الأشخاص وجنسيته مصري ومنشورة على أحد مجموعات «واتس اب».

عروض عمل وهمية

وفي نفس السياق تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية، يفيد بأنه ببحث استفسار أحد المواطنين ويدعى سامح الشناوي، بخصوص صحة عرض عمل حصل عليه عبر الإنترنت للعمل في إحدى شركات البترول، تبين أن العرض غير صحيح وأن الشركة وهمية، وتم توعية المواطن بالنظم القانونية المتبعة للتعاقد في دولة الإمارات.

وناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الشباب المصري بضرورة التأكد والمراجعة لعقود العمل مع وزارة القوى العاملة أو مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للتأكد من صحتها، وذلك حفاظا على حقوقهم، وعدم الوقوع فريسة لعمليات النصب.