«القوى العاملة»: مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» تصل أسوان للحد من إصابات العمل

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، تتولى تنفيذ مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

أضاف وزير القوى العاملة، إن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة «اعرف- احمي نفسك».

«القوى العاملة» بأسوان: 27 شركة صناعية تشارك في مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا»

من جانبه، قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إن المبادرة وصلت المحافظة تحت رعاية وزير القوى العاملة، وتعقدها المديرية من خلال الشركة المضيفة «المصرية للسبائك الحديدية بادفو»، فضلا عن عدد 27 شركة صناعية تتمثل في صناعة لب وورق الطباعة والكتابة، مصنع سكر كوم أمبو للصناعات التكاملية، مصنع الخشب، والمقاولون العرب، والمصرية للصناعات الكيماوية كيما، وفندق ومنتجع موفنبيك، الهيئة العامة للتأمين الصحي، مديرية الشؤون الصحية، هيلثي اند سيفتي هوم للطاقة الشمسية، مصنع مديكوم أسمنت، مطاحن مصر العليا، والمحطات المائية لإنتاج الكهرباء، مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والمصرية للاتصالات.

وبدأت المبادرة بندوة بمحاضرة عن السلامة والصحة المهنية وأهدافها وأنواع مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها، وعن خطط الطوارئ ألقاها الدكتور الكيميائي يوحنا الخراط مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة، والكيميائي إسلام حمدي مدير إدارة تأمين بيئة العمل، ومديري مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وتحت إشراف الدكتور الكيميائي نجاح محمد حسن، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.