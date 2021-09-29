القوى العاملة: تعيين 738 شابا والتفتيش على 1064 منشأة بالمنيا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 738 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من قبل مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين وعددهم 4844 شابًا، وتوفير 461 فرصة عمل.

13 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني

وأكد الوزير، إن المديرية أقامت 13 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني، ووحدة التدريب المتنقلة بقرى المحافظة، كما استخرجت 654 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وأوضح وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية خلال شهر أغسطس الماضي على 480 منشأة، وقامت بـ 11 حملة تفتيشية، أسفر عنها تحرير 154 محضر سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إداري و17 ندوة توعية «اعرف - احمي نفسك»، فضلاً عن بحث 69 شكوى.

منح مالية وعلاجية

وأشار إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيًا، صرفت المديرية 42 منحة مولود جديد بإجمالي 86 ألف جنيه، و14 منحة زواج بـ42 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية «علاج - عمليات جراحية صغرى» لـ16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 39 ألفاً و71 جنيها.

وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 1064 منشأة دوري وحملات يعمل بها 3351 عاملاً، كما تلقت المديرية 17 شكوى عمالية، تم إحالة 8 شكاوى منها للقضاء، و9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أضاف: أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا، فقد تم التفتيش ومتابعة 220 منشأة، من مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.