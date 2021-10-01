طه أبو كريشة.. الذكرى الثالثة لوفاة رائد اللغة العربية بجامعة الأزهر

في مثل هذا اليوم الأول من أكتوبر عام 2018 رحل عن عالمنا أحد أبرز علماء الأزهر، هو الدكتور طه مصطفى أبو كريشة، الذي شغل منصب عضو هيئة كبار العلماء وكان أستاذا للغة العربية بجامعة الأزهر، كما عمل نائبا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

طه أبو كريشة

تولى الدكتور الراحل طه أبو كريشة العديد من المناصب طوال مسيرته في الأزهر الشريف، حيث بدأ معيداً بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1968 ثم مدرسا مساعدا وأستاذا مساعدا حتى أصبح أستاذا للغة العربية بجامعة الأزهر عام 1984، كما تولى منصب وكيل لكلية اللغة العربية بالقاهرة 1990 وأصبح عميدا للغة العربية 1994.

وتولى أبو كريشة أيضا منصب نائب رئيس جامعة الأزهر فرع البنات عام 1996، كما أصبح نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب 1997، وختم مسيرته بمنصب أستاذ متفرغ للغة العربية عام 2002.

أشهر مؤلفات أبو كريشة

و يعد "أصول النقد الأدبي" أحد اشهر مؤلفات أبو كريشة كما صدرت له مؤلفات عديدة منها:

-النقد الأدبي التطبيقي

- ميزان الشعر عند العقاد

- من الشعر الجاهلي في ميزان النقد الأدبي.

- من الشعر العباسي في ميزان النقد الأدبي.

- من الشعر المملوكي في ميزان النقد الأدبي.

- من الشعر الحديث في ميزان النقد الأدب.

- الخيال الشعري عند أبي الطيب المتنبي.

- من الشعر الأندلسي في ميزان النقد الأدبي.

كما أن له العديد من المقالات الدورية التي تنشر في مجلة الأزهر ومنارة الإسلام وصوت الأزهر، إضافة إلى عدد من الصحف المصرية.

يذكر أن الدكتور طه أبو كرشة ولد صباح يوم الثامن من مايو لعام 1937 بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وحصل على الثانوية الأزهرية من معهد أسيوط الديني عام 1957م بترتيب الأول على مستوى الجمهورية، وتوفي الفقيد في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات عن عمر ناهز 81 عاما.