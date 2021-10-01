حبس المتهمة بحرق جارها في الهرم 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بقتل جارها عن طريق إشعال النيران في جسده بمنطقة الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة الضحية عقب الانتهاء من تشريح الجثة.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الهرم من الأهالي يؤكد إشعال سيدة النيران في جارها بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمة التي احتجزها الأهالي عقب قيامها بالجريمة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

جسد الضحية احترق بنسبة 70%

ونقل المجني عليه لمستشفى أم المصريين القريبة من محيط المكان نظراً لحالته الخطيرة، وسرعان ما أخطرت إدارة المستشفى الأجهزة الأمنية بوفاة الضحية داخل غرفة العناية المركزة، وذلك لكون درجة الحروق بجسد المجني عليه بلغت نسبة 70%.

تفاصيل الجريمة

وبعمل التحريات الأولية تحت إشراف العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، توصلت إلى أن المتهمة كانت تقوم بمراقبة المجني عليه منذ مدة وانتظرت حتى يدلف داخل العقار الذي يسكن به وشقيقته ثم غافلته وسكبت على جسده مادة قابلة للاشتعال «بنزين» ثم أخرجت «ولاعة» من بين طيات ملابسها وأشعلت النيران به لحرقه، وعقب ارتكاب تلك الجريمة حاولت المتهمة الفرار لكن الأهالي تمكنوا من الإمساك بها واحتجازها وذلك عقب سماعهم صرخات المجني عليه بسبب النيران المشتعلة به، وعرضت المتهمة في تحقيقات أمام النيابة العامة التي أمرت بتشريح جثة المجني عليه بعد وفاته داخل المستشفى بسبب سوء حالته.

وباستدعاء النيابة العامة لشقيقة الضحية وذلك للإدلاء بشهادتها والتعرف على المتهمة، تعرفت شقيقة المجني عليه على المتهمة وقالت إنها كانت جارتهم قبل 4 سنوات في إحدى المناطق قبل انتقالهم للإقامة في منزلهم الحالي داخل منطقة منشية البكاري هي وشقيقها، وذكرت شقيقة المجني عليه أن المتهمة كانت تمر بحالة نفسية سيئة وأنها لا تعلم سبب ارتكابها الواقعة وقتل شقيقها حرقاً.