تعليم الغربية يكشف حقيقة إشعال النيران بلجنة امتحان الدبلومات

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات صحفيه اليوم، أن واقعة إشعال النيران بفصل مهجور داخل لجنة بمدرسة مدينة العمال التابعة لغرب المحلة وقعت يوم الاثنين الماضي عقب انتهاء اختبارات طلاب مهني الدبلومات الفنية ولم يتجاوز الحريق 10 دقائق وجاء بسبب سيجاره مشتعله حسب ما ذكره العاملون داخل مدرسة المذكورة حسب تقرير فني أعدته غرفة العمليات .

تعليم الغربية يكشف تفاصيل إشعال النيران بفصل مهجور داخل لجنة مدرسة بالمحلة

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة يفيد بورود بلاغا من إدارة مدرسة مدينة العمال، باشتعال النيران فى أحد فصول المدرسة، عقب انتهاء طلبة الدبلومات الفنية من الامتحان، واتهمت المدرسة الطلاب بارتكاب أعمال الشغب وتكسير محتويات أحد الفصول وإشعال النيران فى الفصل.

انتقلت سيارتى إطفاء، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم السيطرة على النيران، وتحرر المحضر رقم2021/3853 إدارى قسم ثان المحلة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الجدير بالذكر أن حالة من الذعر والفزع سرت بين الطلاب والعاملين بمدرسة مدينة العمال بالمحلة الكبرى يعد اشتعال النيران في الفصل خشية تعرض حياتهم للخطر الموت خلال باقي الأيام المتبقية للأداء امتحانات نهاية العام الدراسي .

تخصيص سيارة الحماية المدنية لتأمين لجان إمتحانات بالمحلة

كما خاطب مسئولي الإدارة التعليمية قوات الحماية المدنية لتخصيص سيارة قوات الحماية المدنية لتأمين أرواح وحياة مراقبي لجان المدرسة خلال أيام الإمتحانات المقبلة .