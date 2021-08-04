عاطل حاصر المنزل بالبنزين.. تفاصيل إشعال النيران في سيدة وابنها

شهدت قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا، بعد قيام عاطل بـحرق ربة منزل وابنها الشاب، بسبب الخلاف على ملكية منزل اشتراه زوج المجني عليها واستولى عليه المتهم منذ فترة، بعد ادعاء ملكية حصة فيه، وهو ما نفاه الزوج.

واستدعى ذلك قيام المتهم بإشعال البنزين حول المنزل خلال تواجد المجني عليهما؛ ما أسفر عن إصابتهما بحروق شديدة، وتم نقلهما لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لإسعافهما، فيما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم وتولت النيالبة التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والاستعلام عن حالة المصابين.

نزاع على منزل

الواقعة بدأت بقيام محمد رجب بالمعاش بشراء منزل بقرية البرادعة مركز القناطر، من أقارب له وأقارب زوجته بعقود رسمية مسجلة بالشهر العقاري وبالطرق القانونية؛ ليفاجأ بقيام المتهم «أحمد م ع ح» الشهير بـ«أحمد حمام» بالتهجم على المنزل والاستيلاء عليه والإقامة به، رغم أن أشقاءه هم شهود على عقود البيع، مما دعا صاحب المنزل محمد رجب باللجوء للشرطة والجهات القضائية وتحرير المحضر 7337 مركز شرطة القناطر؛ لطرده.

يوم الحادث.. المتهم حاصر المنزل بالبنزين

يروي محمد رجب صاحب المنزل المتنازع بالبرادعة عليه، أنه يوم الواقعة ذهب لمركز الشرطة للاستعلام عن آخر القضية، وتزامنا مع ذلك لم تستطع زوجته وابنه «محمد»، حاصل على دبلوم الزراعة، التواصل معه، وعلم من الجيران أن المتهم قام بمحاصرة المنزل بإلقاء البنزين ووضع أنبوبة بوتاجاز بمحيطه، فذهبا لاستطلاع الأمر؛ ليجد النيران مشتعلة بمحيط المنزل وداخله وإصابة زوجته وابنه بإصابات بالغة ويتم نقلهما لمستشفى القناطر، ومنها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأضاف الأب أن ابنه في حالة صعبة ويرقد بالعناية المركزة بسبب إصابته البالغة في الحريق، فيما ترقد أمه في إحدى الغرف مصابة ببعض الحروق في اليدين وأجزاء الجسم، وفقدت النطق بسبب الحادث.

وألقت أجهزة أمن القليوبية، القبض على عاطل بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية؛ لاتهامه بإشعال النيران في محيط منزل بالقرية بسبب الخلاف على ملكيته خلال تواجد ربة منزل وابنها الشاب بداخله.