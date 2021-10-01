توفيق عكاشة يخضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة.. وزوجته: «دعواتكم بالشفاء»

ناشدت الإعلامية حياة الدرديري، متابعيها للدعاء بالشفاء لزوجها الإعلامي توفيق عكاشة، والذي يخضع لعملية جراحية صباح اليوم، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، «أرجو الدعاء لزوجي بالشفاء في يوم الجمعة، فإن فيها دعوة لا ترد اللهم إنك تجيب دعوة الداعي إذا دعاك».

توفيق عكاشة

وتابعت متحدثة عن زوجها الإعلامي توفيق عكاشة: «سيخضع زوجي لعملية جراحية دقيقة بالجهاز الهضمي لاستصال المرارة يجريها له الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب الأستاذ بكلية طب المنصورة بعد ساعات فاللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، تقبل منا يا أرحم الراحمين».

استئصال المرارة

وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد خضع لفحوصات دقيقة بالمنصورة مؤخرا، وأثناء الفحص اكتشف وجود بعض المشكلات في المسالك البولية، مما أدى إلى تواجده بمركز الجراحة بمركز علاج المسالك البولية والكلى بجامعة المنصورة، بقيادة الدكتور محمد غنيم، والذي قام بإجراء الكشف الطبي على «عكاشة»، وفحص حالته الصحية وجهاز المسالك البولية لديه، وذلك بحسب تصريحات لـ«عكاشة» قبل دخوله لإجراء جراحة.

ووصف الإعلامي توفيق عكاشة حالته الصحية في تصريحات سابقة، قائلا: «الموضوع عبارة عن التهابات شديدة في المثانة، وغادرت مركز جراحة الكلى والمسالك البولية لمواصلة العلاج».

عملية جراحية جديدة

وأكد الدكتور محمد غنيم، أن «عكاشة» يعاني من بعض المشكلات في المسالك البولية، وسيقوم بتناول الأدوية على مدار 3 أشهر متصلة، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا العلاج سيتم إجراء جراحة له في شهر ديسمبر المقبل.