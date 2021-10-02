أسعار العملات في مصر اليوم السبت 2-10-2021 مقابل الجنيه

عدد كبير من المستثمرين والعاملين في البورصة والأوراق المالية، يحرص على متابعة أسعار العملات المختلفة، مثل اليورو والدولار والريال، حيث تتباين أسعار العملات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل أمس الجمعة 1 أكتوبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

في البداية شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، و4.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، و4.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووصل سعر اليورو اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.14 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.20 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية، نحو 21.98 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.99 للشراء، و21.33 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، اليوم، نحو 21.99 جنيه للشراء، و21.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.