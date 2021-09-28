أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 28-9-2021 مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات في مصر وفقا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، و4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وشهد سعر اليورو اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.26 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.30 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع وفي البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وبلغ اليوم سعر صرف الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد، نحو 21.39 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.40 للشراء، و21.59 جنيه للبيع.