«اتحاد المصريين بالسعودية» يكشف الضوابط الجديدة للسفر إلى المملكة

كشف عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، عن تفاصيل جديدة بشأن إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أن الأسرة المصرية تستطيع العودة إلى السعودية مرة أخرى.

من الممكن الحصول على تطعيم واحد في السعودية وآخر في مصر

وأكد حنفي، أن أي مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية وحصل على التطعيمين داخل السعودية، وعائلته متواجدة في مصر، يحق للعائلة برفقة ولي الأمر السفر معه على الطائرة نفسها المتجهة إلى المملكة العربية السعودية بشروط.

وأوضح أن هذه الشروط تتلخص في الحصول على تطعيمين داخل مصر من نفس التطعيمات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، أو الحصول على تطعيم واحد في السعودية وتطعيم آخر في مصر.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن اللقاحات المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية هي: فاييزر بيونتك، وموديرنا، وأكسفورد استرازينيكا، وجانسن.

وأشار حنفي إلى أن الشروط تشمل، عمل مسحة للأسرة وولي الأمر في مصر قبل السفر مباشرة، وعقب الوصول تحجر حجر منزلي لمدة خمسة أيام، على أن يتم عمل مسحة طبية أخرى في اليوم الخامس، حتى تتمكن من الاندماج في المجتمع السعودي.

وأكد أن الأطفال من سن 8 سنوات وحتى 18 عاما عند الوصول إلى الممكلة، يتم التقديم على أخذ تطعيم كورونا ويتم تطعيمهم بتطعيمات الأطفال المتوفرة بالسعودية مجانا وبدون أية رسوم، حتى يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم، محذرا «اللي مش هيطعم مش هيدخل المدرسة».

واختتم نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، حديثه بالقول: «أن جميع المصريين المتواجدين بالمملكة حصلوا على التطعيمات كورونا بنسبة 100%، محدش هيباشر شغله ولا هيتسوق ولا هيروح أي مؤسسة إلا بعد الحصول على التطعيم».

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أعلن خلال تقرير عاجل أن وزارة الصحة بالمملكة حددت اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها وهي: فاييزر بيونتك، وموديرنا، وأكسفورد استرازينكا، وجانسن وسينوفارم، وساينوفاك.