«اتحاد المصريين بالسعودية» يكشف الضوابط الجديدة للسفر إلى المملكة

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، الضوابط والإجراءات الجديدة التي وضعتها المملكة، خاصة للقادمين إليها من الدول المسموح لها بذلك، اعتبارًا من الخميس 23 سبتمبر 2021، ضمن الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فذكر أن جمهورية مصر العربية، ليست من ضمن هذه الدول، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

الحاصل على جرعة واحدة من لقاح معتمد بالسعودية

وأضاف «حنفي»، أن الإجراءات الجديدة تتلخص في أن القادم للمملكة وغير محصن، وحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة بالمملكة، عليه أن يقدم فحصًا بتقنية «PCR» سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى السعودية على أعلى تقدير، كما تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.

الحاصل على جرعة من لقاح معتمد من الصحة العالمية وغير معتمد بالمملكة

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية ، أن القادم إلى المملكة الذي استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، يجب أن يقدم فحصًا بتقنية «PCR» سلبيًّا لعينة أُخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وتطبق عليه أيضا إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.