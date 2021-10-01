حكاية فتاة تخلصت من حياتها في محطة مترو عين شمس

5 دقائق فقط انتظرتها سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها على رصيف محطة مترو عين شمس قبل أن تلقي بنفسها تحت عجلات القطار لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال، وبحسب تحريات المباحث أنه عندما دوى صوت آلة التنبيه في محطة مترو الأنفاق قبل دخول القطار إلى المحطة، كانت السيدة المتوفية تراقب قدوم القطار، وقت أن بدأ أغلب من كان على المحطة يستعدون لاستقلال القطار، بحسب رواية شهود عيان على الحادث استمعت إليهم الشرطة بعد وفاة السيدة.

النيابة تصرح بدفن سيدة ألقت بنفسها أمام قطار محطة عين شمس

وذكر أحد شهود العيان في محضر الشرطة أن الفتاة تخلصت من حياتها بعد دخول القطار لمسافة مترين أوثلاثة أمتار على رصيف محطة مترو عين شمس، إذ أسرعت السيدة بإلقاء نفسها أمام القطار، فصدمها وسقطت، حتى انتهت أعمال أجهزة الأمن في رفع الجثمان من على القضبان إلى رصيف المحطة، واستدعت المسعفين لنقل جثمان السيدة المنتحرة إلى مشرحة زينهم وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان السيدة، لبيان أسباب وفاتها رسميًا، واستدعت أسرتها لسماع أقوالها في الحادث، وصرحت بدفن جثمانها وتسليمه إلى أسرتها.

تخلصت من حياتها في محطة مترو عين شمس

وأوضحت تحريات المباحث أن السيدة التي ألقت بنفسها أمام القطار في محطة مترو عين شمس ، كانت بمفردها وترتدي عباءة سواء، وأنها حضرت قبل أن تلقي بنفسها بدقائق ووقفت على رصيف محطة مترو عين شمس عدة دقائق وكانت تقف في بداية المحطة ووقت دخول القطار أسرعت في التخلص من حياتها، واستدعت النيابة أسرة الفتاة لسماع أقوالها في واقعة انتحارها والأسباب التي دفعتها للتخلص من حياتها.

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت اخطارًا بانتحار فتاة تحت عجلات مترو الأنفاق وتبين أنها سيدة أربعينية وتوفيت عقب سقوطها أمام القطار وخرج جثمانها سليمًا بسبب سقوطه بين قضبان القطار.