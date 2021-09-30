تفاصيل إنهاء سيدة حياتها في محطة مترو عين شمس: ومصدر: انتظام حركة القطارات

ألقت سيدة خمسينية نفسها أسفل عجلات مترو الأنفاق بالخط الأول في محطة عين شمس، منذ قليل، ولقت مصرعها في الحال، مما أدى توقف حالة القطارات لحين رفع الجثة من على القضبان.

وقال مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن سيدة تبلغ من العمر 50 عاما، قامت بإلقاء نفسها أمام أحد قطارات الخط الأول للمترو «المرج الجديدة - حلوان» بمحطة عين شمس، مما أدى إلى وفاتها في الحال، مؤكداً أنه تم وقف حركة سير القطارات بمحطة عين شمس، لحين رفع الجثة من على القضبان، موضحاً أنه لم يتم التعرف على أسباب إقدامها على التخلص من حياتها حتى الآن.

انتظام حركة القطارات بعد رفع جثمان السيدة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جاري حاليا نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، منوهاً إلى أن حركة القطارات انتظمت عقب رفع جثة السيدة الخمسينية من على القضبان، موضحاً أن الشركة غير مسؤولة عن مثل تلك الحوادث التي تحدث في المترو خلال الآونة الأخيرة.

استعدادات المترو للعام الدراسي الجديد

من جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة مسير القطارات منتظمة بجميع الخطوط، ولم تتأثر بواقعة السيدة الخمسينية التي حدثت في محطة عين شمس، مؤكدا أن الجميع داخل الشركة يعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، منوهاً إلى أن الشركة تواصل استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.