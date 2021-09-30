شاهد عيان يروي تفاصيل إلقاء سيدة بنفسها تحت قطار المترو: جثتها خرجت سليمة

روى شادي عاطف، شاهد عيان على إلقاء سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها، بنفسها، تحت عجلات قطار مترو الأنفاق في محطة عين شمس، بقوله إنه كان يقف على رصيف المحطة، ينتظر قدوم القطار لاستقلاله من عين شمس حتى محطة المنيب، مؤكدا أنه كان على بعد أمتار من السيدة، التي كانت ترتدي عباءة سوداء، وكانت تقف في بداية رصيف محطة عين شمس، وتنتظر دخول القطار قبل أن تلقي بنفسها تحت عجلاته.

السيدة كانت تنتظر وصول القطار

وأضاف عاطف في حديثه لـ«الوطن»، أنه عندما دوى صوت آلة التنبيه في محطة مترو الأنفاق قبل دخول القطار، لاحظ أن السيدة تحركت من مكانها، وكانت تراقب قدوم القطار، فظن أن الوضع طبيعيًا، لأن أغلب من كان على المحطة بدأ يأخذ وضع الاستعداد لاستقلال القطار، فمن كان جالسًا وقف وتحرك إلى الأماكن المخصصة تجاه الأبواب.

وتابع عاطف، أنه بعد دخول القطار لمسافة مترين أوثلاثة أمتار على رصيف المحطة أسرعت السيدة بإلقاء نفسها أمام القطار، فصدمها وسقطت بين القضبان جثة هامدة، وعندها توقف القطار لمدة 20 دقيقة، حتى حضرت أجهزة الأمن، وتم رفع الجثمان من على القضبان إلى رصيف المحطة، وتم تغطيته لاستكمال الإجراءات القانونية، وبعدها عادت حركة المترو إلى طبيعتها.

السيدة لم تسقط تحت العجلات

وأوضح عاطف، أن السيدة لم تسقط تحت العجلات، بل سقطت بين القضبان وخرج جثمانها سليمًا، لأن القطار كان يدخل المحطة بسرعة منخفضة.

تشريح جثمان السيدة المنتحرة

وأخطرت النيابة العامة بالحادث، فقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان السيدة، لبيان أسباب وفاتها رسميًا، واستدعت النيابة أسرتها لسماع أقوالها في الحادث، وصرحت بدفن جثمانها وتسليمه إلى أسرتها.