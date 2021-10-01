3 حيل لمنع سرقة الـ«واي فاي».. أبرزها إخفاء الشبكة وتغيير كلمة المرور

إذا كنت تعاني من ضعف الواي فاي في منزلك، فمن المؤكد أن هناك مشكلة، قد تتمثل في سرقة شبكة الواي فاي، ما يعرض المستخدمين إلى نفاد الباقة وضعف سرعات الإنترنت.

تغيير كلمة مرور الخاصة بالواي فاي

وفي هذا التقرير نرصد طرق حماية شبكة الواي فاي المنزلية من السرقة، بحسب ما قاله الباحث في أمن المعلومات إسلام خالد، الذي طالب من المستخدمين، تغيير كلمة المرور الخاصة بالراوتر، مشيرا إلى أنه من المعروف أن أي راوتر يمكن الوصول إليه بشكل افتراضى من خلال IP بعنوان "192.168.1.1"، ودائمًا ما تكون بيانات تسجيل الدخول كـ"Admin" لاسم المستخدم وكلمة السر في الوقت نفسه.

وأشار خالد إلى أنه يجب عل المستخدمين تغيير كلمه المرور إلى كلمه قوية، يصعب التنبؤ بها، حيث يتم ذلك عبر الدخول على إعدادت الراوتر، وتغيير كلمه المرور.

التحكم في إشارة الراوتر لعدم خروجها من المنزل

وأشار خالد إلى أنه يجب على المستخدمين، تقليل مدى إشارة واي فاي، موضحا أن بعض الأجهزة تتيح التحكم في قوة بث الإشارة ومداها، لذلك فيمكن للمستخدم تقليل مدى بثها لكي لا تتجاوز حدود المكان الذي يحتاج إلى الخدمة، من خلال البحث عن خيار TX Power لتظهر به قيمة تصل إلى 50 على سبيل المثال، حيث يمكن تخصيصها لتصبح 30، ما يساعد في الحد من قدرة الانتشار خارج الإطار المحدد لها والتي تعرضها للسرقة.

إخفاء اسم الشبكة وإدخال الاسم يدويًّا

وطالب الباحث في أمن المعلومات، مستخدمي خدمات الإنترنت عبر واي فاي، إخفاء اسم الشبكة، موضحًا أنه في حالة إخفاء اسم شبكة واي فاي الظاهرة، فسيكون هناك صعوبة في الوصول إليها، موضحا أنه في حال إخفائها فإنها ستتطلب من المستخدم كتابة اسم الشبكة بشكل يدوي، فضلا عن اختيار نوع التشفير وكلمة المرور، وهو ما يعد أمرًا صعبًا للغاية على من لا يعرف هذه البيانات ما يزيد من حماية الشبكة.

واشار خالد إلى أن هذا الأمر يتم عبر الدخول إلى إعدادت الواي فاي واختيار "وايرلس" ثم البحث عن خيار إخفاء SSID أو تعطيلها، وبعد تفعيل ذلك سيحصل المستخدم على الميزة الجديدة.