جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. المصاريف وشروط القبول

كشفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن المصاريف وشروط القبول للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنها كثفت من استعداداتها لبدء الدراسة، لافتة إلى أنها حريصة على توفير خدمة تعليمية متميزة للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال توفير فرص تدريب مكثفة في أيام الدراسة.

تعرف على مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

-كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه.

-كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

-كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

-كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

-كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 94 ألف جنيه.

-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 36 ألف جنيه.

-كلية التمريض: 22 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

-كلية اللغات والترجمة: 22 ألف جنيه.

-كلية الآثار والإرشاد السياحي: 18 ألف جنيه.

-كلية التربية الخاصة: 16 ألف جنيه.

-كلية تكنولوجيا المعلومات: 30 ألف جنيه.

-كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: الشعبة العربية 32 ألف جنيه، والشعبة الإنجليزية 32 ألف جنيه.

-كلية الإدارة والاقتصاد، الشعبة العربية 30 ألف جنيه، والشعبة الإنجليزية 30 ألف جنيه.

تعرف على شروط القبول بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

-حصول الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2020 على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

-اجتياز اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

-إحضار أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

-إحضار أصل شهادة الميلاد.

-إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة.

-إحضار عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

-إحضار نموذج 2 جند للذكور المصريين.

-إحضار استمارة 6 جند أو شهادة ميلاد كمبيوتر.

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أكدت في بيان لها، أنها حريصة على تقليل المصروفات الدراسية لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب، موضحة أنها تحظى بمكانة علمية مرموقة على مستوى العالم، فضلاً عن حرصها على الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي والاهتمام بالتحويل إلى جامعات ذكية تطبق أعلى معايير الجودة في طرق التدريس.