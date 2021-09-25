شروط الحصول على منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: اعرفها قبل ما تقدم

انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة، منذ قليل، وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة للتقدم للكليات، وذلك من خلال تسجيل الطلاب لرغباتهم عبر الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة 2021، ويبحث المئات من الطلاب عن المنح الدراسية بالجامعات الخاصة ومواعيد تقديمها وشروطها للحصول عليها، ولعل أبرز الجامعات التي تزيد عنها التساؤلات هي منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الجامعي الجديد 2021-2022.

مفردات راتب الأسرة أبرز الشروط

وعن شروط الحصول على منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فهي لا تختلف عن باقي اشتراطات المنح بالجامعات الخاصة، حيث يجب ألا يقل الراغب في الحصول على المنحة الدراسة عن إتمام 12 عامًا دراسيًا نظاميًا، بجانب حصول الطالب على المنحة الدراسية على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات وكذلك اجتياز المواد المؤهلة للقبول في مختلف الكليات وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

بحث اجتماعي وصورة ضوئية منه

ووفقا للقواعد المعمول بها ضمن شروط الحصول على منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أو الجامعات الخاصة، فيجب أن يجتاز مجموع الطالب في الثانوية العامة الحد الأدنى للكلية التي لا يرغب في الحصول على منحة دراسية منها، بجانب ضرورة أن يتقدم الطالب بأصل شهادة الثانوية العامة، وكذلك أصل شهادة الميلاد، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وصور ضوئية لشهادة الميلاد لكل من الأب والأم والأخوات، وكذلك صور بطاقة الأم والأب والطالب، وتقديم البحث الاجتماعي وصور ضوئية منه، وتقديم فاتورة كهرباء وفاتورة مياه، وتقديم إثبات قيد من المدرسة للطالب، وتقديم مفردات مرتب رب الأسرة.

كما يجب على الطالب إجراء اختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية، وإجراء الفحص الطبي، وتقديم الأوراق كاملة للجامعة.