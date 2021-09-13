يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أسعار كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021، والمصروفات الإدارية للطلاب المصريين بقيمة الجنيه المصري، التي أعلنت عنها الجامعة، مؤكدة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، وأن الكليات حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب من خلال برامج مميزة تم افتتاحها بشراكات مع مختلف الجامعات.

أسعار كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

** كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 94 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 2000 جنيه.

** كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1500 جنيه.

** كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 2000 جنيه.

- كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه مصري.

- الساعات الإضافية: 3000 جنيه.

أسعار كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

** كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 36 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية التمريض: 22 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1500 جنيه.

** كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال:

* الشعبة العربية: 32 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

* الشعبة الإنجليزية: 32 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية تكنولوجيا المعلومات: 30 ألف جنيه.

- الساعات الاضافية : 1000 جنيه.

** كلية الإدارة والاقتصاد:

* الشعبة العربية: 30 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

* الشعبة الإنجليزية: 30 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية الآثار والإرشاد السياحي: 18 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه

** كلية اللغات والترجمة: 22 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية 1000 جنيه.

** كلية التربية الخاصة: 16 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، مؤكداً أن غالبية الكليات بها أماكن شاغرة.