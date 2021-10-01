رياضة كفر الشيخ تحتفل باليوم المصري للشباب.. ولاد وبنات

احتفلت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، باليوم المصري للشباب على مستوى الجمهورية، بمشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبد الجابر، و مدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة الدكتور عبادة الجزار وإشراف عبد المنعم الكنانى،وكيل المديرية للشباب.

المحافظ في اليوم المصري للشباب: لهم دور كبير في تنمية الوطن

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، أن الشباب له دور كبير في تنمية الوطن وقيادة المستقبل بفكر ورؤى جديدة، وان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب، تقديرا لما يملكونه من طاقات إبداعية كبيرة، واعتزاز بشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، لذلك تحتفل باليوم المصري للشباب.

الاحتفال باليوم المصري للشباب يكون كل شهر

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الاحتفال باليوم المصري للشباب، يجرى فى نهاية كل شهر بمشاركة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية عبر تطبيق زووم تشرف عليه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، وقد شهدت مشاركه كفرالشيخ إقامة المهرجان الكشفى بالبرلس بمشاركة الفرق الكشفية من مراكز الشباب، حيث أقيمت الفعاليات الرياضية من مباريات كرة القدم ، تنس الطاولة والعاب شد الحبل والاحتفالت الترفيهية للأطفال والشباب المشاركين من أعضاء مراكز شباب قلين ، شباس عمير ، صروة ، بيلا.ومركز شباب برج البرلس.

المشاركون في احتفالية اليوم المصري للشباب

جاء احتفال اليوم المصري بالشباب، بمتابعة صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة تنفيذ رمضان عبد الغنى مسؤول النشاط الكشفي بالمديرية، وعبد الفتاح الوكيل، منسق المبادرات الشبابية، ورشا محيي الدين، مدير العلاقات العامة والإعلام، وشريف السواق، مسؤول الربط الإلكتروني بالمديرية، وتنفيذ مسؤولي الربط الإلكتروني ومديري مراكز الشباب، ويتابع التنفيذ ومديري الإدارات الفرعية المشاركة.