فتح مراكز شباب كفر الشيخ لاستقبال راغبى تلقي لقاح كورونا

استقبلت مراكز شباب كفر الشيخ والمجلس القومي للمرأة والصحة، المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أماني شاكر مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، في إطار التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة.

القومي للمرأة يشارك في استقبال الراغبين في تلقي لقاح كورونا

وثمّن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الشؤون الصحية، لفتح مراكز الشباب أمام الفرق الطبية والمواطنين بمختلف المدن والقرى لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما ناشد المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مركز شباب «شنو»، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة، وسجل معدلات تطعيم يومية تتجاوز 70 مواطنا تلقوا لقاح كورونا من الرجال والسيدات المسجلين وغير المسجلين.

لقاح كورونا.. المراكز استعدت لاستقبال الفرق الطبية

وأشار الدكتور عزت محروس، إلى أن مراكز الشباب استعدت لاستقبال الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا وذلك يوم السبت الموافق 18/9/2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، ليصل عدد مراكز الشباب حتى الآن إلى تسعة مراكز شملت مراكز شباب «كفر الشيخ، فوة، دسوق ،بيلا مطوبس، سيدى سالم، قلين، سيدى غازي ، بلطيم، الرياض»، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقي اللقاح ومنع التزاحم .