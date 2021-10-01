والد الطفل المخطوف من مستشفى الحسينية يروي التفاصيل: هربت في 5 دقائق

روى إسماعيل السيد سليمان، 36 عاما عامل زراعي مقيم بقرية بحر البقر 5 بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والد الطفل الرضيع «أحمد»، تفاصيل اختطافه من قبل سيدة مجهولة الهوية من داخل مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية بعد ساعات من ولادته، كما كشف عن أبرز ملامح المتهمة.

ولادة الطفل

وقال إسماعيل إن زوجته توجهت إلى مستشفى الحسينية المركزي لإجراء عملية ولادة قيصرية لتضع مولودهما وبالفعل وضعت زوجته الطفل بعد إجراء عملية ناجحة، وتم احتجازها داخل غرفة بالطابق الرابع بالمستشفى برفقة 3 سيدات أخريات أجرين عمليات ولادة لحين تماثلهن تماما للشفاء، موضحا أن زوجته وضعت الطفل عصر يوم الأربعاء أول أمس، وتم اختطافه الساعة الحادية عشرة يوم الخميس أمس.

سيدة مجهولة تخدع والدة الطفل بزعم الاطمئنان عليها

وتابع: «صباح يوم الخميس فوجئنا بسيدة تدخل الغرفة وجلست بجوار زوجتي مدعية رغبتها في الاطمئنان عليها وبدأت بالحديث بسؤالها عن صحتها والدعاء لها أن تكون بصحة جيدة دائما ثم أخبرتها أن لديها ابنة وأنها أنجبت طفلتين توأم وتم احتجازهما بالحضانة ولذلك تتواجد مع ابنتها لرعاية الطفلتين لكن علمنا بعد ذلك بزيف وكذب ادعاءات هذه السيدة».

ملامح المتهمة

وأردف: «المتهمة كانت طويلة القامة ترتدي عباءة سوداء اللون ووشاح كحلي طرحة يغطي رأسها وتضع يدها داخل حامل لليد وكأنها كانت تعاني من كسر في يدها وعمرها يتجاوز الـ45 عاما، أنا وزوجتي شاهدنا هذه السيدة لأول مرة ولا تربطنا بها أي صلة».

المتهمة تستغل دخول والدة الطفل الحمام وتنفذ خطتها في 5 دقائق

وأضاف: «أثناء تواجدها مع زوجتي جلست بجوارها على السرير ثم جاءت طبيبة لفحص زوجتي وطلبت منها نزع قسطرة ثم طلبت زوجتي مني مساعدتي لإدخالها دورة المياه وتوجهت معها بالفعل وبمجرد دخول زوجتي دورة المياه طلبت مني العودة للاطمئنان على الطفل، عدت مسرعًا خاصة أن دورة المياه تبعد نحو 4 أو 5 أمتار عن غرفة حجز المرضى ولم يستغرق الأمر 5 دقائق»

السيدة المجهولة تختفي بالطفل والأب يحرر محضرا

وأشار إلى أنه فور عودته فوجئ بعد وجود السيدة والطفل وبدأ يبحث عنها وبسؤاله للسيدات المحتجزات بنفس الغرفة أكدن له أن السيدة أخذت الطفل وغادرت الغرفة فسارع بالخروج وتقابل مع عدد من الممرضات والعاملات اللاتي أكدن له رؤيتها تسير بالطرقة ناحية السلالم للنزول إلى الأسفل فسارع بالهبوط من الـ4 طوابق حتى وصل إلى بوابة المستشفى وأخبره فرد أمن بخروج سيدتين كانت كل منهما تحمل طفلا، مضيفا أنه بعد ذلك حاول البحث عنها في محيط المستشفى دون جدوى.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بالواقعة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا من أسرة طفل رضيع بقيام سيدة مجهولة باختطاف الطفل بعد ساعات من ولادته داخل مستشفى الحسينية المركزي بعدما خدعت ولادته واستغلت دخولها إلى دورة المياه وخطفت الطفل ولاذت بالفرار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.