كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفل بمحافظة الدقهلية، عقب ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة، من أحد الأشخاص بغياب «نجله» عن مسكنهما، حال لهوه بأحد الشوارع المجاورة للمنزل.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين - لأحدهما معلومات جنائية»، حيث اتفقا على اختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاح سراحه.

واستدرج المتهمان الطفل لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه، واصطحباه داخل صندوق سيارة «ربع نقل بصندوق مُغلق»، قيادة أحدهما، والتوجه به لمحل سكن أحدهما بمحافظة المنوفية، لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، أمكن ضبطهما وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرير الطفل المختطف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.