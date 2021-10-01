النيابة تطلب تحريات المباحث في «خطف طفل» من مستشفى بالشرقية

قررت نيابة الحسينية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، مساء أمس الخميس، طلب تحريات المباحث في واقعة واقعة خطف طفل من داخل مستشفى الحسينية المركزي، بعد ساعات من ولادته، حيث توجهت والدة الطفل إلى دورة المياه، وتركت طفلها بصحبة سيدة أخرى، فقامت الأخيرة بخطفه وفرت هاربة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى والكاميرات الموجودة بمحيطها وسرعة ضبط المتهمة.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطاراً بخطف طفل بعد ولادته بمستشفى الحسينية

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً بورود بلاغا إلى مركز شرطة الحسينية من سيدة مقيمة بقرية «بحر البقر»، التابعة لمركز الحسينية، اتهمت فيه سيدة أخرى، بخطف طفلها الرضيع بعد ساعات من ولادته داخل مستشفى الحسينية المركزي، بعدما جلست معها وقدمت لها التنهئة على الولادة، وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى المستشفى لإجراء التحقيقات اللازمة.

المتهمة تخطف الطفل بعد توجه والدته إلى دورة المياه

وبسؤال المتواجدين بالمستشفى، تبين أن المتهمة التقت بوالدة الطفل، وجلست معها فترة من الوقت داخل المستشفى، وتبادلا الحديث، ثم تركت الأم الطفل بصحبتها وتوجهت إلى دورة المياه، وعندما عادت لم تجدها ولا رضيعها، كما تبين أن زوج والدة الطفل كان برفقتها في المستشفى، ولكنه لم يشاهد السيدة أثناء مغادرتها.

النيابة تباشر التحقيق

وبسؤال والدة الطفل عن المتهمة، أكدت عدم معرفتها بها، وأنها فوجئت بها تتحدث معها وتبارك لها على الولادة وتبادلت معها الحديث، تم تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.