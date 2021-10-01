ليلة الحنة في الأقصر.. عادات وطقوس غريبة بإسنا

تشهد ليلة الحنة في الأقصر عادات غريبة، ففي مدينة إسنا جنوب المحافظة يقوم العريس بالاستحمام في «الحنة» التي يتم صناعتها يدويًا من الأسرة والأصدقاء، ويشاركه الأهالي فيها، ويرتدي جلبابا أبيض اللون ويقوم بالرقص، وهو أعلى الخيل أمام منزله مع أنغام الموسيقى الشعبية التي تعلو المنطقة مع ضحكات وزغاريد وسط فرحة من أسرة العريس وأصدقائه وأطفال القرية الذين يملأون الحفل.

مستلزمات ليلة الحنة بجنوب الأقصر

تتنوع مستلزمات الحنة لدى أسرة العريس بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر ويتم جلبها من أحد العطارين، ومزج جميع مكونات الحنة معًا لمدة تستغرق الساعة، ثم تكون جاهزة ليتم استخدامها في الاحتفالية، وتكون كالآتي:

حنّة بلدي

ليمون

برفان برائحة متنوعة.

مخملية

دم الغزال

محلبية

عادات وطقوس أهل العريس في الحنّة

أهل العريس في بعض من القرى داخل مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، لهم بعض العادات والتقاليد التي تختلف عن غيرهم من أهالي المحافظة، كما أن تلك الطقوس والعادات المتوارثة من قديم الأزل كالتالي:

- يتم تجهيز الحنّة في منزل العريس بكل مكوناتها وتستغرق الساعة.

- يُقام حفل حنّة وفيه يتم توزيع نقود وبرفان على الحاضرين في الاحتفال.

- يتم إطلاق الألوان المتنوعة على الحضور، فضلًا عن الشماريخ والألعاب الرائعة.

- يقوم الشباب والأطفال بالرقص مع العريس في ليلة الحنة أمام منزله.

- يتم تجهيز الحنّة منذ صباح اليوم على أن يتم تصنيع كميات كبيرة منها.

- يتم وضع الحنّة في آوان كبيرة ليتم الاحتفال بالعريس.

- أثناء الاحتفال يتم غمر العريس بالحنّة بجسده بالكامل.

- يُقبل الجميع على إلقاء الحنة وغمر العريس بها وسط سعادة كبيرة، حتى تغمره بالكامل.

تجهيز العروس لحفل الزفاف

عقب انتهاء ليلة الحنة بطقوسها المختلفة لدى بعض القرى في مركز إسنا جنوب الأقصر، يتم الآتي:

تجهيز العروس لحفل الزفاف.

نقل قطع جهاز العروسة من منزلها إلى منزل العريس على سيارات.

يدخل الأقارب من أهل العروس لمنزل العريس لتجهيز المنزل ووضع قطع الآثار قبل الفرح.