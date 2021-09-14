شيرين رضا عن «معازيم الأفراح»: «بيقعدوا يتريقوا على العريس والعروسة»

روت الفنانتان يسرا وشيرين رضا، تجربتهما مع فستان الزفاف، وأحلامهما في فترة الطفولة المُرتبطة به وتخيلهما ارتداءه في فترة الصبا، حيث جاء ذلك خلال حوارهما عبر برنامج «بصراحة مع».

وقالت الفنانة شيرين رضا، إنها لم تكن تتخيل نفسها وهي ترتدي فستان زفاف، متابعة: «عمري من وأنا صغيرة ما حلمت إني ألبس فستان فرح».

أما الفنانة يسرا، فقالت: «كنت برسم فستان الفرح، وأنا قاعدة في الفصل، وفاكرة إن كله يبقى لولي، وفاكرة إني كنت برسمه باللولي والتاج مش بالألماس»، موضحة أنها لم ترتدِ فستان زفاف في حفل زفافها «بركة إني أنا ملبستش.. مبحبش فساتين الفرح دلوقتي.. لكن أحب أتفرج عليها وأشوفها».

وأرجعت يسرا، عدم ارتداءها فستان الزفاف، إلى «يمكن طريقة الزواج مختلفة، عمري ما فكرت أعمل حفلة، الحكاية تعب جدًا.. تعب جامد جدًا.. تلبسي وتروح وتعملي وتعزمي ناس كتير جدًا».

وقاطعت شيرين رضا، حديث يسرا، قائلة: «المعازيم يتريقوا على العريس والعروسة، ويتريقوا على الفرح والديكور، ويتريقوا على كل حاجة».

ايه الهبل ده!!! تبذير بدون اي معني غير الفشخرة الكدابة!! وعلي فكرة انا مهري كان ٢٥ قرش، لان الزاوج قائم علي الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة!! ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجني بدون مهر!! كفاية!! حرام!! pic.twitter.com/habbUMjF78 — Shereen Reda (@ShereenReda) September 2, 2021

شيرين رضا: مهري من عمرو دياب كان 25 قرشًا

وكانت الفنانة شيرين رضا، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، عندما كشفت عن مهرها من الفنان عمرو دياب، وذلك لأول مرة، حيث قالت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات تويتر، قائلة: «تبذير بدون أى معني غير الفشخرة الكدابة، على فكرة أنا مهري كان 25 قرشا، لأن الزواج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وحلة، ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاشتاج تزوجني بدون مهر».