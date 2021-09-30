«ياسين التهامي» يحيي احتفالية المولد النبوي في الأقصر

اعتاد أهالي قرية «الحبيل»، شرق محافظة الأقصر، على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وسط حضور المئات من المحبين، سواء أهالي القرية أو أهالي المحافظة الذين يستمتعون بالأناشيد الدينية والابتهالات التي يُنشدها الشيخ ياسين التهامي، وسط حالة من البهجة بين محبي الشيخ .

احتفالية سنوية بـ«الحبيل» شرق الأقصر

وأوضح «عبدالرحمن بشاري»، أحد كبار قرية الصوالحة التابعة لقرية الحبيل شرق محافظة الأقصر، أن والده اعتاد على تنظيم احتفالية كبرى بالمولد النبوي الشريف كل عام، في حضور كبار العائلات وأهالي القرية، وأضاف لـ«الوطن»، أن الاحتفالية تستمر طوال الليل، وتتضمن قراءة آيات من الذكر الحكيم، فضلًا عن الأناشيد والابتهالات المتنوعة للشيخ ياسين التهامي، وسط حضور جميع محبيه من الصغار والكبار .

وتلقى ابتهالات الشيخ ياسين التهامي وأناشيده صدى كبير من قبل أهالي محافظة الأقصر، في جميع الاحتفالات التي يُقدمها، حيث يحضرها الجميع فضلًا عن بعض الأقباط، مثلما حدث في قرية الحلة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، حيث يحتفل الأهالي بالمولد النبوي الشريف بشكل مختلف وسط زفة تجوب شوارع الأقصر، يتقدمها موكب رائع وخلفه العديد من المشاركين.

الشيخ «ياسين التهامي».. كروان الصعيد

لُقب الشيخ «ياسين التهامي»، بعدة ألقاب منها «كروان الصعيد وشيخ المنشدين»، منذ بداياته في عالم الإنشاد الديني، ونجح في التميز وسط الكثير من المنشدين وأصبح متفردًا بموهبة خاصة عن غيره، وهو من مواليد مركز منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط، من أسرة محبة للصوفية.