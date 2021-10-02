طرق للتخلص من حب الشباب الهرموني.. «نام 8 ساعات»

يعاني البعض من حب الشباب الهرموني، خصوصا عند الخروج من المنزل، لذا فمن المهم أيضًا معالجة مشكلات الجلد مثل حب الشباب، ولكن لا توجد طريقة سحرية لإصلاحها بين عشية وضحاها، وهناك علاجات فعالة.

طرق التخلص من حب الشباب الهرموني

قالت الدكتورة هند زغلول، أخصائي الأمراض الجلدية، إن حب الشباب الهرموني، ناتج عن اختلالات هرمونية ويستمر ظهور حب الشباب الهرموني حتى سن اليأس والذي يعرف أيضا باسم حب الشباب عند البالغين، ويظهر عادة على الجبهة، الجزء العلوي الخد والأنف والفك عند المراهقين.

العلاجات المنزلية لعلاج حب الشباب الهرموني

وأضافت زغلول، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك بعض العلاجات المنزلية السهلة والسريعة لمساعدة أولئك الذين يعانون من حب الشباب الهرموني، ويتم علاجها في المنزل للتخلص من تلك الحبوب التي تشكل العديد من المشكلات لدى بعض الأشخاص المصابين بتلك الحبوب.

الهضم الجيد يساعد على نقاء البشرة

يساعد الهضم الجيد في الحصول على بشرة صافية، فهو بمثابة علاج منزلي ويساعد على إزالة السموم من الجسم ويؤدي إلى بشرة أكثر صفاء.

وصفة من بعض المكونات يتم وضعها على الجلد

للتخلص من حب الشباب على الجلد، جرب هذه العبوة المصنوعة منزليًا للحصول على نتائج فعالة على الجلد، مكونات، مسحوق خشب الصندل الأحمر مكونة من السمن مسحوق الكركم وملعقة صغيرة العسل ملعقة صغيرة.

تناول بعض الأعشاب لإزالة السموم من الجلد

لتنظيم الاختلال الهرموني، يمكن تناول الشاي الأخضر والكمون والزنجبيل.

نصائح أخرى للتخلص من حب الشباب الهرموني

تجنب تناول الأطعمة السكرية والغنية بالدهون، وتأكد من حصولك على نوم عميق لمدة 8 ساعات، قم بتضمين أي نشاط بدني واحد في الروتين اليومي، يساعد في الحفاظ على هرمون الكورتيزول تحت السيطرة.