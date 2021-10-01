يبحث العديد من المواطنين عن إجابة حول سؤال ما هي الفئات الممنوعة من أخذ لقاح سينوفاك في مصر؟ وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن تصنيع لقاح سينوفاك محليا وتوفير اللقاحات للمواطنين في مصر، واللقاح جرى إنتاجه في مصانع مصرية ويبحث الكثير من الراغبين في الحصول على لقاح سينوفاك في معرفة الفئات الممنوعة من الحصول عليه.

وترصد «الوطن» الفئات الممنوعة من أخذ لقاح سينوفاك في مصر

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح سينوفاك، وهم كالآتي..

الفئات الممنوعة من أخذ لقاح سينوفاك المصري

- السيدات الحوامل واللاتي يخططن للحمل خلال ثلاثة شهور المقبلة.

- المرضعات اللآتي يرضعن أطفالهن (عمر الطفل أقل من 6 شهور).

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة من أي تطعيم أو دواء أو أطعمة أو أشياء أخرى.

- أصحاب أمراض الأعصاب والصرع والتشنجات.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مناعية مثل نقص المناعة، ومن يستخدمون أي أدوية أو حقن مثبطة للمناعة.

- الاطفال من هم دون 18 عاما.

الفئات التي يحق لها الحصول على لقاح سينوفاك المصري

ووفقا لوزارة الصحة، فإن هناك بعض الفئات التي لها أولوية الحصول على اللقاح، وهي:

ـ العاملون في مجال الصحة والرعاية، لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى، أثناء تأدية عملهم في إنقاذ المرضى المصابين بالفيروس.

ـ كبار السن، حيث يكون تأثير الفيروس على تلك الفئات، يكون أعنف من ناحية الخطورة، الأعراض ونسب الوفاة.

ـ أصحاب الأمراض المزمنة، مثل القلب والسكر، حيث يكون تأثير الفيروس على تلك الفئات، أشد خطورة عليهم من ناحية الأعراض ونسب الوفاة.

- المعلمون بوزارة التربية والتعليم.

- هيئة التدريس والعاملون في الجامعات المصرية.

- الطلاب بالمرحلة الجامعية.