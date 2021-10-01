الصحة تعلن أماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي

نشرت وزارة الصحة والسكان عبرموقعها الرسمي على فيسبوك، منشورا توضح فيه أماكن التطعيم لطلاب الجامعات والمعاهد الأزهرية والمعاهد العليا، وطلاب الجامعات الخاصة والأهلية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وترصد «الوطن» أماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا في مختلف المحافظات

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أماكن المتاحة لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا بكل محافظة بالجمهورية للطلاب المرحلة الجامعية لجميع الفرق الدراسية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتطعيم جميع الطلاب لعودة العملية التعليمية لطبيعتها مرة أخرى بنظام التقليدي حضوريا.

أماكن تلقي لقاح كورونا فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا

أماكن التطعيم بمحافظة القليوبية

- مركز شباب السلام للمعوقين.

- مركز شباب كفر شكر.

- مركز شباب بيجام شبرا الخيمة.

- مركز شباب قليوب الرياضي.

- مركز طبي مسافرين الشباب.

- مركز شباب مدينة الخانكة.

- مركز شباب مدينة طوخ.

- مركز شباب شبين القناطر.

أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بمحافظة الجيزة

- مركز شباب السلام.

- مركز شباب وراق العرب.

- مركز شباب شبين البدرشين.

- مركز شباب العياط.

- مركز شباب السادس.

- مركز شباب ميت عقبة.

- مركز شباب الشيخ زايد.

- مركز شباب نكلا.

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة القاهرة

- مركز شباب الخليفة.

- مركز شباب البساتين.

- مركز شباب حلوان.

- مركز شباب دار السلام.

- مركز شباب عين شمس.

- مركز شباب روض الفرج.

- مركز شباب وسط.

- مركز شباب المطرية.

- مركز شباب بولاق.

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة الإسكندرية

- مركز شباب العامرية.

- مركز شباب الشلالات.

- مركز شباب القباري.

- مركز شباب النصر.

- مركز شباب أبو ثلاث.

- مركز شباب العمراوي.

- مركز شباب السيوف.

- مركز شباب شباب الحرمين.

- مركر شباب برج العرب.

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة بورسعيد

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة الشرقية

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة كفر الشيخ

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة الدقهلية

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة المنوفية

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة الغربية

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة السويس

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة الإسماعيلية

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة دمياط

أماكن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد بمحافظة قنا