«ري الغربية»: شطر مركب عائم وزنه 100 طن بمياه ترعة بحر الملاح «صور»

أعلنت مديرية الري بمحافظة الغربية اليوم، تمكن مسؤولي الإزالات بإدارة الري بالمحلة، من شطر مركب عائم، يبلغ طوله 25 مترًا وعرضه 7 أمتار، ووزنه 100 طن، تمهيدًا لإزالته بالتنسيق مع اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمشاركة مسؤولي قوات الشرطة.

مدير مديرية الري بالغربية: إزالة مركب عائم طوله 25 مترا

أكد المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري بالغربية، أن الجهود مستمرة لإزالة مركب عائم بنطاق مياه ترعة بحر الملاح كونه غير مرخص حفاظا على أرواح المواطنين قبل افتتاحه بشكل رسمي.

استمرار جهود إزالة مركب عائم بنطاق مياه ترعة بحر الملاح

وأفاد مسؤولو مديرية الري أنه تم الشطر والإزالة الجزئية للمركب العائم أبعاده ( 20×70) م2 على بحر الملاح بالمحلة الكبرى وجار استكمال أعمال الإزالة ليوم ىخر نظرا لصعوبة الازالة.

وكشف مسؤول إدارة هندسة ري بقرية بشبيش عن أنه تم رفع مركب حديد مقام بالمخالفة في بحر الملاح ك 25.00 أيسر.

توجيهات تنفيذ للحملات التصدي على تعديات نهر النيل وردع كافة المخالفين

الجدير بالذكر أن تنفيذ قرار الإزالة جاء بمشاركة المهندسة أمل محمد مدير عام ري الغربية ومدير عام الصيانة الوقائية بالغربية ولفيف من مهندسي هندسة ري بشبيش وقوات الأمن والشرطة بمركز المحلة وشرطة المسطحات المائية وعمال الصيانة الوقائية وهندسة ري بشبيش تنفيذا للحملات التصدي على تعديات نهر النيل وردع كافة المخالفين .