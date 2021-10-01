وكالة نوفا: إيطاليا تربط المدن الليبية بشبكة اتصالات جديدة

ذكر ماريو باكيني المدير التنفيذي لشركة «ريتليت ميد»، التي تأسست من خلال شراكة بين شركة «ريتليت» الإيطالية والشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، في مقابلة مع وكالة نوفا الإيطالية أن ليبيا لديها كل المؤهلات لتكون مركزا اتصاليا أساسيا في وسط البحر الأبيض المتوسط، وتكون قادرة على ربط 3 قارات، أوروبا وإفريقيا وآسيا، وذلك بمساعدة التكنولوجيا والمعرفة الإيطالية.

وكشف في الحوار الذي أجراه مع الوكالة الإيطالية أنه ينبغي ألا تتطلع ليبيا إلى قارة أوروبا فحسب، بل تستطيع أيضًا أن تصبح مركزًا لإفريقيا ولقارة آسيا كذلك، مؤكدا أن القرب الجغرافي بين طرابلس وروما يساعد بشكل كبير في قطاع الاتصالات عن بعد لأنه يسمح تكنولوجيا، بسرعة ارسال هذه بيانات وهذا ميزة كبيرة.

شبكة الجيل الخامس

وخلال الأيام الماضية، وقع رئيس الشركة الإيطالية اتفاقية في ليبيا تنص على توفير الاستشارات الاستراتيجية والتكنولوجية وتطوير مهارات الاتصالات عن بعد لصالح الشركة الليبية.

ومن أكثر المشاريع المثيرة للاهتمام بين البلدين، مشروع ربط شبكة الانترنت بين إيطاليا وليبيا من خلال تمديد كوابل اتصالات بحرية موجودة في البحر المتوسط إلى ليبيا.

وقال «باكيني» عن هذا المشروع للوكالة الإيطالية في حواره، أنه يعد مسألة مهمة للغاية وتحتاج الى التقييم ويجري تقييم سرعة تنفيذ مشروع الجيل الخامس وخاصة توفير البنى التحتية المناسبة لتوفير الأساس الضروري لتطوير قطاع الاتصالات في الدولة الليبية.

وستقوم شركة «ريتليت ميد» بمد كابلات ليفية للمدن الليبية الرئيسية وإنشاء كابل لربطها. وقال رئيس الشركة: «يظهر أن مناخ الأعمال في ليبيا شهد تحسن بشكل ملحوظ وذلك قبل أقل من 90 يومًا من موعد انتخابات 24 ديسمبر المقبل».