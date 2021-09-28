واشنطن تؤكد التزامها بتسهيل تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

استمرارًا للجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في ليبيا، والتهدئة العامة بين الأطراف المتنازعة، أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم، أن واشنطن ملتزمة بضرورة تسهيل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في البلاد، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

واشنطن تشدد على توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا قد شددت على ضرورة التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية، تحت قيادة واحدة، وأفادت السفارة بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر، والتي تنص على ضرورة وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا، وأن يتزامن ذلك مع التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية.

التقريب بين الليبيين في المجال الأمني

وجاءت تلك التصريحات، عقب الاجتماع الذي عُقد حضوريا اليوم الثلاثاء، الذي شهد لقاء بين اللجنة العسكرية المشتركة في طرابلس، بمشاركة الجنرال ستيفان تاونسند، والسفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي يهدف للتقريب بين الليبيين، لاسيما في المجال الأمني.

الدعوة إلى إقرار خارطة طريق في ليبيا

وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، فضلا عن دول عربية، قد دعت خلال الأيام الماضية إلى ضرورة إقرار خارطة الطريق المتفق عليها في ليبيا، كما وجهت الدول إلى ضرورة الحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

ومن جهته، ووفق ما ذكرته قناة «ليبيا الحدث» فإنه قبل أيام قليلة، تمكن موقع متخصص في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، من رصد تحرك طائرتي شحن نوع «إيرباص» تابعة لسلاح الجو التركي نحو الساحل الغربي لليبيا، ويذكر أن التحركات التركية باتجاه ليبيا، لا تزال مستمرة على الرغم من مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن التدخلات التي من شأنها أن تعرقل العملية السياسية في ليبيا.