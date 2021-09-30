مجلس الأمن يصوت على قرار يقضي بخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا

صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتمديد عمل البعثة الأممية هناك حتى آخر يناير المقبل.

وصوّت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة التي سيكون مقرها في طرابلس، وكذلك بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

خلاف روسي بريطاني حول مشروع القرار

وشهدت مناقشة مشروع القرار خلافا روسيا بريطانيا حول تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة، وطريقة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وتوصلت القوى الدولية في نهاية المطاف إلى توافق حول تجديد المهمة حتى 31 يناير 2022، والدعوة إلى ضرورة خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون وضع طريقة محددة.

إشادة مصرية بجهود دعم استقرار ليبيا

وفي سياق متصل، أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، في بداية كلمته بالاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، بالجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة.

وثمن شكري جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسؤولياته حاليا لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية، حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده على نحو يسمح للشعب الليبي الشقيق بالتعبير عن إرادته الحرة في اختيار قياداته.

«المرتزقة» الإشكالية الرئيسية في ليبيا

وأضاف: «لا شك أنه لكي يتسنى لليبيا الانطلاق نحو المستقبل، فإنه ينبغي التعامل مع الإشكالية الرئيسية، محل النقاش في اجتماعنا اليوم، والتي تعوق استعادتها لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والإفريقي عامة».