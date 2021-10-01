السيسي لعمال مشروع توسعة الدائري: ممكن نعمل إيه تاني لتحسين حياة الناس

نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع «يوتيوب»، مقطع فيديو يوثق الجولة التفقدية، التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لتفقد أعمال توسعة الطريق الدائري، وعدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

السيسي يسأل العمال: هانعمل إيه تاني؟

ووجه الرئيس سؤالًا إلى المسؤولين عن هذه المشروعات وقال لهم: «إنتوا شغالين منذ شهور، إيه اللي إنتوا شايفين نشتغل عليه تاني لكي نحسن ونيسر حركة الناس؟» فأجابه المهندس المسؤول: «هذه المحاور خدمت الطريق الدائري، وعندما ننتهي منها سوف تخدم أهالي المنطقة»، فأجابه الرئيس: «لكن حاجة تاني لأ!» فأجابه: «لا يا أفندم»، فأعرب الرئيس عن شكره لهم على المجهود الذي بذلوه.

السيسي يتفقد أعمال توسعة محور الأوتوستراد

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي، خاصة محور الأوتوستراد، وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون، لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك، سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، خاصة القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب، لتصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسؤولين بمواقع العمل حول تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.