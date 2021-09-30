التضامن: زيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه بتوجيهات السيسي

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع قيمة تعويضات اسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلى 200 ألف جنيه، تشمل 100 ألف من صندوق تكريم الشهداء وأسر المصابين وباقي المبلغ من وزارة التضامن.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن مبلغ الزيادة سيصرف للمستفيدين الشهر المقبل عقب انتهاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين من الصرف من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

30 مليون جنيه لشمال سيناء لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نتائج اجتماعها مع محافظ شمال سيناء في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، حيث تم الاتفاق على سرعة تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم تخصيص 30 مليون جنيه لمشروعات بالمحافظة، بجانب ضم 6500 أسرة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب 17 ألف أسرة مستفيدة حاليا من البرنامج، وزيادة قيمة الدعم النقدي لصيادي البحر الأبيض المتوسط والمتوقفين عن الصيد حاليا بسبب أوضاع شمال سيناء، ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعي بسداد ٥50%؜ من المستحقات التأمينية على صيادي بحيرة البردويل عن العام الذي توقف فيه الصيد في البحيرة.