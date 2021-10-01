وفاة الطفلة نورهان بعد 15 يوما داخل مستشفى طنطا الجامعي

أعلنت أسرة الطفلة «نورهان»، صاحبة الـ8 سنوات، وفاتها منذ قليل داخل غرفة العناية المركزة، لمستشفى طنطا الجامعي، بعد أن دخلتها لإزالة كيس دهني من اليد، لكنها فقدت الوعي منذ 15 يوما بدعوى وجود إهمال طبي، حتى توفيت اليوم.

وقال فايز صلاح، عم الطفلة، إن الطفلة توفيت منذ قليل، وتم التحفظ على الجثة من قبل النيابة العامة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة.

أسرة الطفلة: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقنا

وأوضح عم الطفلة، أن نورهان تبلغ من العمر 8 سنوات، ودخلت على قدميها مستشفى طنطا الجامعي من أجل إزالة كيس دهني في اليد، غير أنها بسبب الإهمال الطبي أثناء العملية الجراحية تدهورت حالتها الصحية وفقدت الوعى وظلت في غرفة العناية المركزة نحو 15 يوما حتى تم إعلان وفاتها اليوم من إدارة المستشفى، موضحا أن الأسرة لن تتنازل عن حق نورهان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حق طفلتهم ومحاسبة المقصر والمخطئ في تدهور حالتها.

النيابة العامة تستمع لأقوال بعض الأطباء

كانت النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعا حول الواقعة، وقررت استدعاء وسماع أقوال عدد من الأطباء بمستشفى طنطا الجامعي، حول تفاصيل الواقعة، وما ذكر في المحضر رقم المحضر 9403، أول طنطا، من قبل أهلة الطفلة بأنها تعرضت لإهمال طبي من قبل الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية الجراحية، لاستئصال كيس دهني في يدها اليمنى، وخرجت من غرفة العمليات في غيبوبة تامة وفاقدة للوعي، ووضعت على أجهزة تنفس صناعي، وأن العملية الجراحية استمرت 5 ساعات في الوقت الذي لا تستغرق أكثر من ساعة، وفقا لأقوال بعض الأطباء لها، مبدين دهشتهم لاستغراق كل هذا الوقت في عملية إزالة كيس دهني.

رئيس جامعة طنطا: لن نتستر على مقصر

كان الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قد زار الأسبوع الماضي، الطفلة نورهان داخل غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن الجامعة لن تتستر على مقصر أو إهمال وأن واقعة الطفلة في النيابة العامة، ومستشفيات الجامعة تبذل جهودا كبيرة في توفير الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى الذين يتوافدون على مستشفيات الجامعة من محافظات الدلتا.