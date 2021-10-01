اللجنة الرئاسية لصحة المرأة: مسح أكثر من 17 مليون سيدة بكل المحافظات

قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام وعضو اللجنة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر على صحة سيدات مصر نجحت بشكل كبير في الوصول للكثير من النساء حول الجمهورية، وخلالها جرى مسح أكثر من 17 مليون سيدة على مستوى المحافظات بداية من سن 18 سنة.

الغزالي: المبادرة هدفها أيضا رعاية الصحة الإنجابية للسيدات

وأضاف «الغزالي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة «DMC»، اليوم الجمعة، أن المبادرة تم خلالها إجراء توعية لجميع السيدات، وقياس نسب السمنة والسكر والضغط لهن، وكذا رعاية الصحة الإنجابية الخاصة بهم والتوعية بمخاطر سرطان الثدي.

الكشف على أكثر من 10 ملايين سيدة بسن الـ35 عاما فأكثر

وأوضح أن هناك أكثر من 10 ملايين سيدة تم الكشف عليهن في سن الـ35 سنة، وبعد اكتمال المسح عليهن اكتشفت الحملة وجود 4 آلاف سيدة مؤهلات للإصابة بالسرطان وفق الكشف المبكر على سرطان الثدي، «الأرقام مش ضخمة بالمقارنة بالأرقام العالمية، والهدف من الحملة اكتشاف الحالات بمراحل مبكرة عن الحالات اللي بتيجي متأخرة».

وأكد أنه قبيل البدء بتلك الحملة كان يأتي إلى المستشفيات نحو 60% من السيدات بحالة متأخرة بسرطان الثدي، ولكن بعد عامين من العمل ضمن تلك الحملة انخفضت تلك النسبة إلى أقل من 30%.

ولفت إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ليست حملة ستنتهي في وقت محدد، ولكنها تختلف عن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية وستستمر في عملها دون توقف، «المبادرة هدفها عدم الانتهاء، ولكنها منهج ببروتوكولات مستمرة بنظام معمول بيه عالميا».