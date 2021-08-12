«صحة المرأة»: نسب الشفاء من الأورام الخبيثة تتخطى الـ95% بشرط واحد

قال الدكتور لؤي قاسم أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لـ صحة المرأة، إنّ المبادرة الرئاسية «صحة المرأة» انطلقت في أول يوليو 2019، لإجراء مسح شامل على كل السيدات المصريات بشأن 3 مشكلات صحية، مثل الخاصة بالتغذية والسمنة والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكري، فضلا عن الكشف المبكر عن أورام الثدي، لافتًا إلى أنّ نسب الشفاء من الأورام الخبيثة مرتفعة جدا وتصل لـ95% حال اكتشافها في مرحلة مبكرة، كما أنّ مصر لا تشهد الآن أي قوائم انتظار للأورام، وتحصل المريضة على العلاج مجانا ودون تأخير أو انتظار لمدد طويلة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «مع التزام كل المراكز والوحدات الصحية في كل محافظات مصر بتقديم هذه الخدمة، جرى التسهيل على السيدات، لأن أماكن الفحص كانت قريبة منهن، وبالتالي فالاستجابة كانت كبيرة، واستمرت المبادرة في فترة الحظر، وبلغ عدد السيدات المشاركات في المبادرة حتى الآن 18 مليون سيدة».

158 ألف فحص بالأشعة

وتابع أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لـ صحة المرأة: «من كان لديهن اشتباه في الإصابة بالأورام خضعن لفحوصات إضافية للاطمئنان مثل السونار والنانوجرام، بواقع 158 ألف فحص بالأشعة، وهناك أكثر من 4 آلاف حالة بدأت العلاج في مراكز الأورام التابعة للوزارة»، مشددًا على أنّ الكشف والفحوصات والتشخيص والعلاج بالمجان على نفقة الدولة.

وأردف الدكتور لؤي قاسم أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة: «الكشف على الأورام مختلف عن الكشف على الفيروسات، ومن المهم أن يكون بشكل دوري، على أن تتجه السيدة مرة كل سنة إلى وحدتها الصحية، ونرسل رسائل نصية للسيدات ونذكرهن بمواعيد الفحص».