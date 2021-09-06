«صحة المرأة» تناشد كل سيدة تخطت الـ25 إجراء فحص ذاتي على الثدي شهريا

ناشد الدكتور لؤي قاسم، عضو المكتب التنفيذي في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، كل سيدة تخطى عمرها 25 عامًا إجراء فحص ذاتي كل شهر على الثدي للتأكد من خلوها من مسببات أورام أو سرطان الثدي، كما أنه يُمكن معرفة هذه الطريقة على موقع المبادرة، موضحًا في الوقت ذاته أن الطريقة الأمثل تتمثل في أخذ العينة عن طريق «السونار»، وهو أمر متعارف عليه عالميًا لأخذ العينات.

مبادرة صحة المرأة بدأت في عام 2019 بتوجيهات رئاسية

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُذاع على راديو «نغم إف إم»، أن مبادرة صحة المرأة المصرية بدأت في 2019 بتوجيهات رئاسية، بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتم الكشف على جميع السيدات لمن هن فوق الـ25 عاما، وكذلك التوعية للفتيات دون الـ18 عامًا، ويجب على كل سيدة الفحص الذاتي للثدي عن طريق اليد للتأكد من عدم وجود أورام في الصدر.

الفحص المبكر يُساعد على الكشف المبكر للمرض وبدء العلاج مبكرًا

وأكد عضو المكتب التنفيذي في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، أن الفحص المبكر يُساعد على الكشف المبكر للمرض وبدء العلاج مبكرًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الخطوات الخاصة بالمبادرة تمت في العامين الماضيين بالمجان على نفقة الدولة، وهناك 18 مليون سيدة خلال عامين فقط تم الكشف عليهن وإجراء أشعات لهن بإجمالي 150 ألف أشعة، والحالات بدأت العلاج في مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة والسكان.

أهم جزء في المبادرة هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأوضح الدكتور لؤي قاسم، أن أهم جزء في المبادرة، هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبالإضافة إلى ذلك الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة والتوعية بأعراض وطرق الكشف عن سرطان الثدي والتوعية عن طرق التغذية السليمة والالتزام بالعادات الصحية بشكل عام.