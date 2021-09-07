معيط: اقتصاد مصر أصبح قادرا على مواجهة التحديات أكثر من أي وقت مضى

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الاقتصاد المصري أصبح قادرًا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري.

معيط: السيسي وجه بحوكمة الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة

وأضاف معيط، خلال خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ المنظومة الجمركية أحد عناصر تحفيز الاقتصاد المصري، مبينًا أنَّ رئيس الجمهورية وجه بحوكمة الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة وتقليل زمن الإفراج وتخفيض تكلفة التجارة المصرية.

وزير المالية: تستهدف مصر تحقيق الريادة الإقليمية في مجال المنظومة الجمركية

وتابع وزير المالية، أنَّ الهدف الرئيسي للمنظومة هو تقديم خدمات جمركية متميزة بحيث تصبح مصر وجهة عالمية للتجارة، حيث تستهدف مصر تحقيق الريادة الإقليمية في مجال المنظومة الجمركية ويسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وتحسين تقييم مصر في المؤشرات الدولية.