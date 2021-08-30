الخطيب: الاقتصاد المصري يصنف كثاني أكبر اقتصاد ناشئ في العالم (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنَّ الاقتصاد المصري يصنف كثاني أكبر اقتصاد ناشئ في العالم، مجددًا تأكّيد أنَّه لولا أزمة كورونا العالمية كانت مصر اعتلت مكانة أفضل من ذلك بكثير، منوهًا إلى أنَّ الدولة المصرية تسير بقدم راسخة نحو نهضة اقتصادية كبيرة وستجني آثارها في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنَّ المشروع القومي «حياة كريمة» يفتح آفاقًا كثيرة تنطلق منها الدولة نحو التنمية، موضحًا أنَّ مثل تلك المشروعات لا تسهم في خفض نسبة الفقر فقط، ولكنها تضع أقدام ثابتة وراسخة للدولة في مسيرة تقدمها.

«حياة كريمة» يفتح آفاقا كثيرة تنطلق منها الدولة نحو مسيرة التقدم

وأضاف «الخطيب»، «لو استمرت الدولة خلال الـ40 سنة المقبلة على نفس الوتيرة من العمل والاستراتيجية ونفس الحماس والعمل الجاد، سنكون على موعد مع مصر مختلفة تمامًا عن الوقت الحالي، فرئيس الوزراء يوميًا يعقد اجتماعات مع عدة وزارات، ومجالس الوزراء تنعقد يوميًا كذلك، وأداءه لا ينقطع، ولا يكل ولا يمل، ويقف على كل المشروعات بنفسه ويتابع المشروعات بكل تفاصيلها كذلك بنفسه».

ما يحدث في مصر الآن «وضع مختلف تمامًا»

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، أنَّ ما يحدث في مصر الآن وضع مختلف تمامًا عما كان يحدث في الماضي، حيث يتمّ إعادة ترميم الدولة المصرية وإعادة بناءها، وهو ما سوف نجني ثماره بوقت قريب، فلولا أزمة كورونا لكنا الآن نجني الثمار خلال عام 2021، وكانت العاصمة الإدارية تعمل الآن وبعض العواصم الأخرى الجديدة كذلك، مشددًا على أنَّ مصر تسير على وتيرة يشهد لها ويشيد بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الرائدة.