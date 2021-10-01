الجيش يتدخل لـ حل أزمة الوقود في بريطانيا بواسطة 150 عسكريا

تبدأ بريطانيا الاستعانة بالجيش، اعتبارا من غد السبت، في محاولة لحل أزمة الوقود المستمرة في البلاد منذ أسابيع، حيث من المقرر أن يشارك 150 عسكريا في قيادة شاحنات الوقود للأماكن التي تعاني النقص.

جاء ذلك بعد أن وافق الجيش البريطاني، قبل أيام، على طلب رسمي، للتدخل لحل أزمة الوقود في بريطانيا، وبموجب هذا الطلب ستقوم عناصر من الجيش بقيادة شاحنات الوقود وإيصالها إلى محطات البنزين في ظل النقص الحالي في سائقي الشاحنات الثقيلة، ومحاولات حل أزمة الوقود في بريطانيا.

وقال مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، إن عناصر قوات الجيش ستبدأ قيادة شاحنات، بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي من الحكومة للمساعدة في حل أزمة الوقود في بريطانيا، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم».

حل أزمة الوقود من خلال 150 عسكريا بريطانيا

وذكرت شبكة «سكاي نيوز»، في نشرتها باللغة الإنجليزية، نقلا عن مصدر دفاعي بريطاني لم تكشف عنه، أن نحو 150 سائقا عسكريا من الجيش سيعملون على نقل الوقود في جميع أنحاء البلاد في مسعى لحل أزمة الوقود في المملكة البريطانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه أعضاء جمعية أصحاب محطات البنزين في بريطانيا، اليوم الجمعة، بأن 26% من المحطات خالية من الوقود، و27% لديها نوع واحد فقط في خزاناتها، و47% لديها ما يكفي من البنزين والديزل.

بريطانيا والخروج من الاتحاد الأوروبي

وأرجع مراقبون أزمة الوقود ونقل المواد الغذائية في بريطانيا، إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والقيود التي تم فرضها عقب ذلك على تواجد سائقي الشاحنات من دول الاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا، وهو رفضته بريطانيا، مشيرة إلى أن نفس الأزمة موجودة في أنحاء أخرى من أوروبا بسبب قيود كورونا.