درة: كنت ممكن أقبل أعيش قصة حب «أون لاين» زمان.. بس مجرد مرحلة

قالت الفنانة درة، بطلة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر»، إنه من حق أي شخص لا يستطيع العيش مع الطرف الآخر ألا يُكمل الحياة معه، مشددة على أن هناك بالفعل قصص حب نشأت «أونلاين» ونجحت، وهناك نماذج أخرى فشلت.

الإنترنت مرحلة من المراحل فقط

وأضافت «درة»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، أنها كانت في فترة من فترات حياتها لا تمانع في أن تعيش قصة حب مع شخص ما «أون لاين»، إلا أن التعارف الإلكتروني مجرد مرحلة من مراحل العلاقة، وفي المرحلة التالية يجب أن تراه في الواقع، و«مش هينفع أعرفه على النت وهتجوزه، مستحيل، ممكن تبقى مجرد مرحلة أو الخطوات الأولى أو جزء من الموضوع، ويجب أن تكون هناك مرحلة تعارف حقيقية فيما بعد، ومينفعش شخص هتعيشي معاه تحت سقف واحد بمعرفة سطحية من ورا الشاشة، لأن كل واحد ورا الشاشة هيبين أحسن ما عنده».

أهمية الاعتدال في استخدام التكنولوجيا

وتابعت: «أكون حزينة جدًا عندما أكون موجودة في مكان معين، وكل الناس ماسكين الموبايل وبيلعبوا فيه، وبرا بيخصصوا وقت للموبايل، ولازم يكون فيه علاقة حقيقية بين الناس، حتى لا نزداد عزلة، وهناك سوء استخدام من بعض الناس لوسائل التكنولوجيا الحديثة، ويجب أن يكون هناك اعتدال كبير في استخدامها».

من جانبها، قالت مها سليم، منتجة المسلسل، إن البطلة اكتشفت أنها لن تكون سعيدة معه، واعترفت أنها أخطأت، ولكن في النهاية القاضي لم يستطع أن يحكم إلا وفقًا للقانون، رغم أنه استمع إليها حتى النهاية.

وأوضحت: «في هذه الحالة مكانش ينفع فيها الخلع، لأنها كانت سترد مبلغ المؤخر الذي لم تحصل عليه»، مشددًة على أن الرسالة من وراء المسلسل هي: «بلاش بناتنا يتخدعوا ورا الشات الحلو، وأنتي متعرفيش الشخص اللي في الناحية التانية، ولما هي شافت يحيي وحبته، شافت حد من لحم ودم، والاحتكاك مع البني آدمين هو اللي بيخليكي تقدري تعرفيه أكتر».