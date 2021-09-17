درة تنفي علاقتها بانفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني: صدفة بحتة

نفت الفنانة درة، ما يتردد في الآونة الأخيرة، بشأن علاقتها بانفصال الفنان عمرو دياب عن دينا الشربيني، حيث أبدت سخريتها من الشائعة بقولها: «أنا السبب في فيروس كورونا».

وقالت درة، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، عبر شبكة تليفزيون الحياة، إنّها بعيدة تمامًا عن هذه الأزمة، لاسيما وأنّها صديقة لـ عمرو دياب ودينا الشربيني، ووجهت لهما دعوة بشأن حضور حفل زفافها الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي بمدينة الجونة.

وأرجعت زج البعض باسمها في هذه الأزمة، إلى كون عمرو دياب انفصل عن دينا الشربيني في هذه الفترة، قائلة: «صدفة بحتة ليست لي علاقة بها تمامًا»، مطالبة الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم تداول أي شائعات تخصها أو تصديق أي أخبار غير صادرة عنها.

وكانت تفاقمت الخلافات بين عمرو دياب ودينا الشربيني، حتى جرى انفصالهما في شهر ديسمبر الماضي.

وبدأت علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب، تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ عام 2017 تقريبًا، بعد ظهورهما معا في المناسبات الفنية، حتى فجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة، في أغسطس عام 2019، بإعلانها عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

ونشرت «البلوشي» صورة تجمعها بالهضبة، ودينا الشربيني، وعلقت عليها قائلة: «صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر».