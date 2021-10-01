منتجة مسلسل «زي القمر»: عشت تجربة حب على الإنترنت في بداية حياتي

كشفت المنتجة مها سليم، منتجة مسلسل «زي القمر»، الذي يتحدث عن العلاقات العاطفية التي تبدأ إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، عن أنها عاشت تجربة «حب على الإنترنت» في بداية حياتها، وأن هذه التجربة كانت منذ 20 عامًا.

الفنانات أعجبن بالمسلسل

وأضافت «سليم»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، أن مشروع مسلسل «زي القمر»، بدأ قبل شهر رمضان الماضي، وكانوا يهدفون للحديث عن مشاكل السيدات فوق سن الأربعين، «بعد رمضان قررنا الحديث عن مشاكل المرأة بشكل عام في كل الأعمار»، لافتة إلى أن المسلسل مكلف جدًا لأنه اعتمد على عدد من النجمات، ولكن جميعهن كن متعاونات، وعندما أعجبن بالأفكار تنازلن قليلًا.

من جانبه، كشف أحمد فرغلي مؤلف المسلسل، عن أن العمل الدرامي مستوحى من قصة حقيقية، حيث كانوا موجودين في جلسة عند مها سليم، وخرج أحد الأصدقاء الموجودين في الجلسة من أجل حضور حفل زفاف لعروس دون حضور العريس الذي ينوب عنه والده بتوكيل، ومن هنا بدأت الفكرة وبناء القصة كلها، مشددًا على أن الإنترنت بدأ في الفترة الأخيرة يكون موجودًا في العلاقات بنسبة كبيرة.

المسلسل يتحدث عن قضايا المرأة

الفنانة درة، بطلة المسلسل، قالت إنها انجذبت إلى فكرة المسلسل لأنه يعبر عن مشاكل السيدات، وهي كممثلة يجب أن تعبر عن مشاعرهن ومشاكلهن، لافتة إلى أن الأعمال الدرامية نادرًا ما تتحدث عن قضايا المرأة، وقصة العمل الدرامي غير مكررة، وتخص «البنات بتوع الزمن ده، وحاصلة دلوقتي جدًا، ومهمة»، وهناك ذكاء من المؤلفين.

وشددت على أن المسلسل يتحدث عن فكرة تأخر الزواج وأن الفتاة غالية حتى لو حدث لها تأخر في الزواج، ومن حقها الاختيار بقلبها وعقلها، دون أي ضغوطات.