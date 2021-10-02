أسعار مستلزمات القطط.. جاكت شتوي بـ300 جنيه

يحلم الكثيرون بتربية الحيوانات خاصة القطط، ويقبلون على خطوة تربيتها لمنحهم الحب والدفء، ولكن لا بد الأخذ بعين الاعتبار بأنّ رعاية القطط يجب أن تكون مستمرة، إذ يتطلّب ذلك الاهتمام بتغذيتها، وتنظيفها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أسعار مستلزمات القطط بالنسبة لمن يحتضن قطة بمنزله أو يريد شراء أو تبني قطة وفق موقع التسوق «أمازون».

أسعار مسلتزمات القطط

سرير دائري للكلاب والقطط روز وفوشيه يصل سعره إلى 225 جنيها.

يصل سعر حزام أمان للقطط حبل جر وطوق أمان، إلى 53 جنيها.

يصل سعر قفص محمول بلاستيك للقطط والكلاب مقاس 30x47 سم إلى 120 جنيها.

ويصل سعر أشرطة مطاطية للقطط والكلاب، أكسسوارات تزيين ربطات شعر دمي الكلاب والقطط، عبوة من 170 قطعة إلى 65 جنيها.

وبلغ سعر جاكت شتوي ملابس للحيوانات الأليفة مقاومة للماء 50 سم نحو 300 جنيه.

كما يصل سعر فرشاة إزالة شعر الحيوانات الأليفة ستيكي بادي بيكر لينت رولر القابلة لإعادة الاستخدام فرشاة تنظيف الشعر الدوار أدوات تنظيف الملابس، إلى 48 جنيها.

ويصل سعر فرش دافئ للحيوانات الأليفة مطبوع للكلاب والقطط من الصوف الناعم بمقاسين صغير وكبير 50/65 سم، إلى 200 جنيه.

وبلغ سعر جوزيرا سنسيكات دراي فود للقطط البالغة 2 كيلوجرام نحو 300 جنيه.

ويصل سعر فيتا داي دراي فود 1 كجم إلى 160 جنيها.

وبلغ سعر دراي فود فيتا للقطط وزن كيلو نحو 75 جنيها.

طعام جاف للقطط الكبيرة من فيتا ماكس، 3 كجم بسعر يصل إلى 105 جنيهات.

لعبة للقطط بسعر يصل إلى 66 جنيها.

ويصل سعر ميرا كات دراى فود للقطط 10 كج إلى 650 جنيها.