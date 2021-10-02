حملة مكبرة للرقابة على مصانع ومعارض الحلويات بدمياط

كثف فريق مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، المرور والرقابة على مصانع ومعارض الحلويات الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين، تحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وذلك تزامنا مع اقتراب المولد النبوي الشريف.

إعدام 500 كيلو أغذية فاسدة وكشف 5 منشآت لخطورتها على الصحة

ومرَّ فريق الرقابة على مصانع ومعارض الحلويات بمركز دمياط وأعدم 500 كيلو جرام أغذية تالفة وفاسدة (حلوى وأغذية متنوعة) حيث وجد 5 منشآت بها خطورة شديدة على الصحة وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا وتحرير 50 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية.

التأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال جولة بالمستشفيات

كما شنت إدارة الطب العلاجي، برئاسة الدكتور محمد فهيم، حملة بالمرور على مستشفيات (العام، كفر سعد، السرو، العزبة، رأس البر وكفر البطيخ) لتفقد سير العمل والمتابعة المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكيد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، ومتابعة مدى توافر الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا.