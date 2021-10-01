«الصحة»: ارتفاع معدلات الشفاء من «كورونا» داخل مستشفيات العزل

الوزارة: ذروة موجة الفيروس الرابعة منتصف الشهر الحالي.. وعلينا الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن «ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ3 أسابيع الماضية»، مشيرة إلى أن هناك توقعات بالدخول فى ذروة الموجة الرابعة منتصف الشهر الحالى. وأوضحت الوزارة، فى تقارير رسمية أمس، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً فى معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحى على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية، مشددة على أهمية ارتداء الكمامات والحرص على التباعد والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن التكدس والمناطق المزدحمة، لافتة إلى أنه فى حال أخذ اللقاح لا بد من الالتزام بالتدابير الصحية، خاصة أنه لا يعطى مناعة 100%، ولكن يعمل على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة الخطورة. وأكدت أنها «تستمر فى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائى لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية». وفيما يتعلق بتطعيم طلاب الجامعات، أكدت الوزارة إصدار شهادات التطعيم باللقاح، والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجاناً لجميع الطلاب، كما أنه جارٍ الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكترونى «Egypt Health Passport» الذى يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على اللقاح، بينما يشير الأصفر إلى أنه حصل على جرعة أولى، أما الأخضر فيعنى أنه حاصل على جرعتين.

مصر تستقبل 1.6 مليون جرعة من لقاح «فايزر»..ومسئول أمريكى: ملتزمون بدعم «القاهرة» حتى انتهاء الأزمة العالمية

كما أعلنت الوزارة عن استقبال مليون و612 ألفاً و260 جرعة من لقاح «فايزر»، مساء أمس ، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة «نيكول شامبين»، وممثلى منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، لافتاً إلى أن شحنة اللقاحات التى تم تسلمها ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء قبل توزيعها على مراكز التطعيم التى يبلغ عددها 1100 مركز موزعة على محافظات الجمهورية.

ولفت «حسانى» إلى أن شحنة لقاحات فايزر هى الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 5 ملايين جرعة. وأضاف أنها وصلت لمصر فى صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء فى مدة لا تتجاوز الـ14 يوماً، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات، موضحاً أن الدولة لا تدّخر جهداً فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بالتعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

كما أكدت «شامبين» أهمية التعاون بين الحكومات وتضامن الشعوب خلال التصدى للجائحة، معربة عن تقديرها لإرسال مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة فى بدايتها، كما أرسلت 250 جهاز تنفس صناعى إلى مصر، فى أغسطس 2020، مؤكدة التزام الحكومة الأمريكية بدعم مصر المستمر لدورها الرائد حتى انتهاء تلك الأزمة العالمية.

وأجرت بعض الشركات المصنّعة للقاحات حول التطعيم الدراسات عن جرعة ثالثة معززة لبعض الفئات من لقاح كورونا للحماية من الإصابة بعدوى المتحورات الجديدة، ووفقاً لنتائج الدراسات التى أُجريت فى إدارة الغذاء والدواء والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تبينت أهمية وجود جرعة إضافية لبعض الفئات.

وقال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إن الجرعة الثالثة ليست لكل الفئات العمرية، بل هى ضرورية للحفاظ على أرواحهم وحياة الآخرين من العدوى من كورونا، موضحاً أن الفئات التى تستحقها الذين تجاوز عمرهم أكثر من 65 عاماً، والمعلمين فى المدارس والهيئات الدراسية العاملة بالجامعات، إضافة إلى العاملين بالقطاع الطبى.

وأضاف «ثروت»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الأعراض المصاحبة عند أخذ الجرعة الثالثة تتشابه مع باقى الأعراض التى تظهر عقب أخذ الجرعتين، وتتمثل فى وجود ألم فى مكان الحقن، ارتفاع درجات الحرارة، ألم فى المفاصل أو عضلات الجسم، موضحاً أن الجرعة الثالثة المعززة ليست لكل اللقاحات وستكون لبعض اللقاحات التى لها فاعلية أقل ولا تستمر طويلاً فى الجسم.

وفى دراسة أجريت بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء حالياً، عن حاجة العديد من الأمريكيين إلى جرعات معززة، أوضحت أن كل من انقضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فايزر، وضمن المجموعات الثلاث الأكثر عرضة للخطر، هو مؤهل لتلقى الجرعة المعززة.

وأوضحت الدراسة أن الفئات التى تستحق الجرعة الثالثة تضم الأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً وما فوق، وتشمل الثانية من يعانون من ظروف صحية تعرضهم لمرض شديد فى حال الإصابة، ومنهم مرضى السمنة المفرطة، والسكرى، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى المزمنة وغيرها، فيما الثالثة تُعنى بالعاملين فى أماكن تعرضهم لمعدلات مرتفعة من الإصابة. وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى النظر فى توسيع نطاق التوصيات فى شأن من عليه الحصول على جرعات معززة، وطلبت «موديرنا» من إدارة الغذاء النظر فى الجرعات المنشطة للأشخاص الذين حصلوا على لقاحها، بينما لم تقدم «جونسون» على ذلك بعد.