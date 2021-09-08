وزيرة الصحة: شهادات صحية لطلاب الجامعات بعد تطعيمهم بلقاح كورونا (صور)

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنَّ المستهدف قبل انطلاق العام الدراسي الجديد هو تطعيم 270 ألف طالب، مؤكّدة أنَّ الشباب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مناشدة الطلاب بالتطعيم ، خاصة في ظل الفترة المقبلة

وشددت زايد، في تصريحات على هامش تفقدها العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب بلقاح «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا، في جامعة القاهرة صباح الأربعاء، أنَّه سيتمّ منح الشهادات للتطعيم ضد فيروس كورونا للطلاب بالمجان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

زايد: نستهدف تطعيم 270 ألف طالب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وزير التعليم العالي: هدفنا عودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها

فيما كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة الانتهاء من تطعيم الطلاب قبل بداية العام الدراسي لتقليل فرص الإصابة بالعدوى وانتظام العملية التعليمية وعودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها.

فيما قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنَّه يجب على الطلاب التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص، مؤكّدًا أنَّ اللقاحات ضد فيروس كورونا بجامعة القاهرة تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة مؤكدًا أنه تم تطعيم مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

وتستهدف الحكومة قبل نهاية العام الجاري، تطعيم 40 مليون مواطن وذلك بعد توافر ومخزون كبير من اللقاحات في مصر، بعد بدء الطرح الرسمي للقاح سينوفاك فاكسيرا، المصنع في مصر، ومع الوصول المتوقع خلال الايام المقبلة لشحنات لقاحات استرازينكا وفايزر وجونسون، وسط تأكّيدات بنية الحكومة فرض اللقاح بشكل إلزامي على فئات بعينها يعد ابرزها المُعلمين والإداريين الذين يتوجب عليهم الحصول على اللقاح قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر في 9 أكتوبر المقبل.